Esportes

O lutador de jiu-jitsu, Eduardo Friedrich, 34 anos, o Gigante, morador de Rui Barbosa, Arroio do Meio, irá disputar o Campeonato Mundial que ocorre em Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 25 e 28 deste mês.

Com treinos diários e específicos para competição, Friedrich também está articulando estratégias em torno de possíveis situações que possam acontecer. “A expectativa é boa, pois já estamos num ritmo de competição há quase um ano, e isso facilita muito na hora de decidir o que fazer no tatame, pois o nervosismo é menor. Nossa meta é chegar a subir no pódio, pois num campeonato desses, são várias lutas e na minha categoria pego adversários de 100kg pra cima sem limite de peso. O mais difícil não é ir lá e lutar, mas sim chegar lá, pois não é fácil conseguir ajuda ou patrocínio. Mas com a ajuda geral, conseguimos fazer a venda de rifas e também eventos como venda de cachorro-quente para arrecadar fundos para viagem”, revela.

Apensar de ser um dos melhores do RS na categoria, Friedrich reconhece a dificuldade para empresas apoiarem um atleta individual. No momento, conta com o apoio de apenas duas empresas, a Salva Craft Beer e a Fernandes Consultoria de Investimentos, além de pessoas que o apoiam. “Espero, em breve, ter meu nome gravado no cenário nacional e mundial”, direciona.

Em âmbito estadual Gigante, lidera a Copa Prime na categoria Master Pesadíssimo Faixa Azul. O desempenho nesta competição poderá credencia-lo a disputar torneio mundial da Prime em Las Vegas no EUA.

Por daiane