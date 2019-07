Geral

O frio registrado no domingo não foi empecilho para que a festa em homenagem à padroeira da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Arroio do Meio, fosse um sucesso. Se a temperatura era baixa, não faltou calor humano, tanto na missa, quanto na festa. A presença de mais de 40 casais jubilares e das irmãs Rovena Träsel e Hélia Hendges que completaram, respectivamente, 65 e 60 anos de vida religiosa, tornou o domingo festivo ainda mais especial. Somaram-se às comemorações o aniversário de 52 anos de vida sacerdotal do padre Décio Weber e o aniversário do padre Alfonso Antoni, ambos transcorridos no domingo.

A missa contou com a presença das 22 comunidades que formam a Paróquia e a renovação dos votos dos jubilares. Em seguida a imagem da padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e dos padroeiros das comunidades foram conduzidos em procissão para o salão paroquial, onde ocorreram os festejos. Foram servidos quase 900 almoços, número que superou as expectativas.

Para o padre Alfonso, a participação é fruto de um trabalho que vem sendo feito junto às comunidades e no aprofundamento e comprometimento de lideranças. Salienta que foi um dia especial, de celebrar a caminhada da Paróquia, suas famílias, comunidades e os jubilares. Destaca a participação e o envolvimento da diretoria e das equipes de serviço, que são fundamentais para que a festa se realize. “No geral foi muito positivo, as pessoas ficaram felizes. Tanto a celebração como o almoço estavam muito bons. Tivemos um bom clima de integração, nosso objetivo foi alcançado”, afirma.

