Futebol

O Clube Esportivo Lajeadense deu continuidade nesta semana com os treinamentos como preparação da equipe que vai participar no segundo semestre da Copa Seu Verardi promovida pela Federação Gaúcha de Futebol. Os trabalhos do Lajeadense estão por conta do preparador físico Florindo Ghidini; treinador Eduardo Costa e seu auxiliar Daniel Bittencort, que além da preparação física realizam treinos técnicos e táticos. O grupo do Lajeadense recebeu reforço de jogadores em seu elenco através da parceria que o clube firmou com o Juventude de Caxias do Sul e a LA Sports, empresa paranaense que atua na captação de atletas.

O torneio, que tem início previsto para o dia 11 de agosto, vai ter a participação de 20 clubes. O Lajeadense integra a chave “C” junto com Grêmio “B”, São José de Porto Alegre, Avenida de Santa Cruz e o Brasil de Farroupilha.

Por daiane