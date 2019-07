Esportes

No último fim de semana, o lutador William Dörr, 24 anos, do Centro de Marques de Souza, conquistou vitória por nocaute, após 57 segundos de luta no primeiro round, na categoria de até 86 kg, da IV Copa Carvalho Team de Muay Thai, realizada em Sapucaia do Sul.

Em maio, Dörr já havia vencido o Campeonato Gaúcho Amador, que o credenciou a disputar o Campeonato Brasileiro, que ocorre em setembro no Espirito Santo e envolverá mais de 400 atletas. O desempenho na etapa nacional poderá habilitá-lo a disputar o mundial na Tailândia.

O atleta da Academia Impacto, de Lajeado, já era expectador de lutas televisionadas e começou a praticar artes marciais em fevereiro, com intuito de realizar atividades físicas, buscar a serenidade interior e aprimorar a defesa pessoal. O médico veterinário começou a pegar gosto pelos treinos e foi convidado pelos colegas e professores para competir.

Para evoluir para as modalidades Pró-Amador e Profissional, o marques-souzense precisa de um número mínimo de lutas no Amador. Segundo ele, um dos desafios constantes para os praticantes de artes marciais é a busca por patrocínio, para manter a rotina de treinos, a suplementação, a logística e o custo de participação em competições. Por isso, pede que apoiadores o contatem pelo 99977-2425 (William) ou 99524-4801 (professor José Cortes)

A Academia Impacto desenvolve projeto social na Escola Municipal Carlos Gomes há cerca de um ano e atinge 250 crianças trabalhando autocontrole, disciplina, respeito entre si e sociedade. Outros três atletas da academia disputarão o Brasileiro em outras categorias.

Por daiane