O gerente da divisão de varejo do Dália Supermercados, Daniel Martin Weingartner, percebe que de alguns anos para cá, o consumidor adaptou para outra realidade a sua cesta básica, mudando marcas mais caras por mais baratas, mas sempre levando em consideração o custo benefício. Esta mudança iniciou com a crise econômica no final de 2014, quando os consumidores começaram a escolher marcas mais baratas nos itens supérfluos e, com o passar dos anos, reduziram o consumo destes itens.

Na questão da forma de pagamento diz que o Dália Supermercados atualmente atende um público diversificado. “Temos clientes que preferem cartões de crédito, de débito, dinheiro e cheques. Nos últimos meses notamos um aumento na variedade de bandeiras nos cartões, mas nenhuma mudança que fosse percebida em grande escala”.

Com o objetivo de atender aos clientes que buscam facilidade, há cerca de um ano, o Dália Supermercados foi um dos pioneiros na Região com o supermercado on-line. “Nesta modalidade o cliente realiza suas compras pelo site: super.dalia.com.br e escolhe se quer receber os produtos na sua casa ou retirar na loja física. Neste formato atualmente estamos atendendo as cidades de Lajeado, Arroio do Meio, Encantado e Roca Sales. Futuramente pretendemos ampliar a área de atuação a outras cidades”.

Ao avaliar o cenário político do Brasil, Weingartner diz que vê a atual equipe governante como a melhor opção. “Mas é possível identificar que existe uma grande dificuldade de realizarem seu trabalho. O cidadão brasileiro precisa ajudar, indo para as ruas e, principalmente, cobrando dos políticos em quem votaram, uma atitude e apoio ao presidente escolhido pelo povo. Só assim será possível melhorarmos nosso país, os políticos precisam saber que estão lá para defender os interesses do povo e não interesses partidários ou próprios”.

