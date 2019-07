O Alto Taquari

A agência do Banrisul de Arroio do Meio promoveu, na manhã de ontem, a apresentação do Plano Safra 2019-2020. A instituição disponibilizará, em toda a sua área de atuação, R$ 3,25 bilhões para o segmento. Esse valor representa um aumento de 90% do volume ofertado na safra anterior, o que vem reafirmar o propósito do banco de atuar fortemente no setor que representa 40% da economia do RS.

Deste valor, R$ 2,95 bilhões serão para contratação de custeio, comercialização e industrialização e R$ 300 milhões para investimentos. O volume disponibilizado para agricultura familiar será de R$ 634 milhões, 112% sobre a safra anterior. Para os médios produtores, serão R$ 471 milhões, incremento de 107%. Já para demais produtores, cooperativas e empresas do setor, o montante é de R$ 2,15 bilhões, valor 81% superior sobre a safra anterior. A expectativa é beneficiar cerca de 50 mil produtores.

Todo plano de atuação foi explanado pela gerente de negócios, Denise Rodrigues da Silva, que destacou a importância de investimentos em tecnologia, limites pré-ajustados e linhas de créditos aprovadas. Detalhou a eficiência do Proagro, que é um sistema automatizado, que proporciona agilidade e segurança aos produtores. E a parceria comercial com três seguradoras para prestar as melhores condições de contratação, independente da região do Estado e cultura.

A gerente geral da agência, Diva Guzzo, reiterou que o banco pretende estreitar a parceria com sindicatos, entidades de suporte técnico e poder púbico, para ajudar a fomentar o segmento, retomando o papel da instituição no desenvolvimento do interior, considerando que cada Real investido no agronegócio multiplica em quatro. Segundo ela, todas as operações têm juros e condições de pagamento compatíveis com a política de mercado para o setor. “É mais uma opção para produtores que estão com limites reduzidos em outras agências e clientes do Banrisul que pretendem investir no agro”, explica. Conforme ela, o custeio da safra é uma modalidade interessante, pois incluiu seguro e o produtor não precisa descapitalizar seus investimentos na poupança ou outras aplicações, antes de comercializar a colheita.

A solenidade foi prestigiada pelo prefeito de Capitão Paulo Cesar Scheidt, secretário de Agricultura, Benjamin Fachini, presidente e contadora do STR local, Astor Klaus e Janice Mügge, secretário de Agricultura de Arroio do Meio, Eloir Lohman, representantes da Emater/RS-Ascar, André Michel Müller, e Luciano Braga Cavaletti, secretária da Educação de Encantado, Greicy Weschenfelder, e acompanhada por toda equipe do Banrisul.

Por daiane