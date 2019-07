Dia dos Avós

A chegada da neta Maria Clara, há dois anos e quatro meses, mudou a vida dos avós Romeo e Vera Lúcia Heck, residentes em Rui Barbosa, Arroio do Meio. Desde então a casa, que antes era organizada, está mais colorida. Tem brinquedos e muita alegria. Há sete meses nasceu a segunda neta, Cecília, fazendo os avós ficarem ainda mais felizes.

Vera Lúcia é quem passa mais tempo com as meninas. Ela busca as duas na creche todos os dias. Acomoda num braço a neta menor, dá a mão para a outra e equilibra as mochilas. O “sacrifício” compensa, pois assim que chegam em casa é uma festa. “Quando escutam minha voz já sabem que sou eu. Tão pequenas e já sabem que é a vó indo buscar. Isso me emociona”, declara.

A avó diz que as netas a renovaram. “Quando os nossos filhos eram pequenos não se tinha tempo de ficar com eles, de curtir, de brincar. Com as netas é diferente, temos tempo. Elas são muito queridas”, elogia a avó. E ela confirma: na casa dos avós pode tudo. O avô também é muito apegado às meninas e não vê a hora de chegar em casa, no fim do dia, para brincar com elas.

“São minhas relíquias. A vida mudou muito depois que elas nasceram. Para mim é muito bom ser avó. É uma alegria muito grande. Antes era uma casa arrumadinha, agora tem movimento, a casa está sempre alegre”, diz Vera. Quando está com as meninas gosta de brincar, conversar, assistir os desenhos que elas gostam. Quando o tempo é bom as três se divertem na área de lazer perto de casa.

Por daiane