O Alto Taquari - Cotidiano

A Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio, constituída desde o início deste ano, tem por objetivo resgatar, preservar e difundir a cultura musical trazida e desenvolvida aqui pelos imigrantes e seus descendentes de origem germânica. De acordo com Eduardo Ely, um dos idealizadores do projeto, que esteve engavetado por 22 anos, e também o primeiro e atual presidente, a entidade é um guarda-chuva que pretende abrigar várias iniciativas, sempre com fins culturais. “As portas da associação estão abertas e todos os interessados em participar de projetos podem nos procurar para conversar”.



Eduardo destaca que, nas fotos antigas das famílias, nota-se que sempre aparece um integrante segurando um instrumento musical, seja uma clarineta, uma concertina, um bandoneon, entre outros. “Em algum momento essa musicalidade se perdeu e, na minha opinião, estamos novamente num momento em que o ânimo musical se renova e nessa onda vem a nossa associação, já observando atenta o contingente de músicos que vêm sendo formado nas oficinas de música em Arroio do Meio e em orquestras da região”. Fala também com entusiasmo das belas mensagens que as músicas antigas trazem “Se formos analisar as letras de músicas antigas, veremos que elas trazem muita emoção e retratam outras épocas e outros contextos que valem à pena serem preservados”.



A associação, que integra o Núcleo Municipal de Cultura de Arroio do Meio, é a única entidade formada apenas por instrumentistas e está preparando o repertório do seu primeiro projeto: “O Natal está chegando”. O projeto prevê um roteiro com 10 apresentações, no período próximo ao Natal, com envolvimento de 10 músicos e instrumentistas, sob a direção de Paulo Haas.

Neste sentimento de resgate, a associação está montando um acervo com livros e cadernos de música para que esse material não se perca, e seja devidamente preservado. Pessoas que tiverem livros ou cadernos de música antigos podem entregá-los para o presidente Eduardo Ely, no Escritório Ely, na rua Dr. João Carlos Machado, próximo à Prefeitura.

