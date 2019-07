O Alto Taquari - Cotidiano

Saúde

A tecnologia que revoluciona o mundo também está na odontologia. Alinhadores invisíveis, livres de ferros e borrachinhas são o que há de mais moderno na odontologia digital, possibilitando a correção dos seus dentes sem passar pelo desconforto do aparelho fixo.

A pergunta mais frequente sobre os alinhadores invisíveis é: eles funcionam?

E respondo que, não apenas funcionam, como são perfeitos! As vantagens dos alinhadores invisíveis ultrapassam a estética, além de serem transparentes eles são também mais higiênicos, pois você pode (e deve) remover para se alimentar e posteriormente fazer a escovação e uso de fio dental. Aquele papo de comida grudada no aparelho acabou!

Os aparelhos invisíveis também são muito mais confortáveis porque não necessitam bráquetes fixos nos dentes, nem fios metálicos e o principal: o tratamento chega a ser duas vezes mais rápido do que com os aparelhos convencionais.

É interessante também falar que muitas pessoas de mais idade me falam que “não têm mais idade” para colocar aparelho fixo e então eu digo: você tem idade sim para ficar mais bonito e sem precisar de aparelhos fixos te atrapalhando!

A confecção destes alinhadores é revolucionária, porque o paciente não precisa mais das terríveis moldagens com as massas gosmentas (chama das alginato) que muitas vezes fazem os pacientes passarem mal. Dispomos de uma tecnologia chamada Scanner 3D, na qual realizamos um escaneamento da arcada dentária do paciente, após este escaneamento podemos visualizar em tela como estão os dentes e, em dois minutos, conseguimos mostrar o resultado que será obtido após o tratamento com os alinhadores invisíveis.

E você já pensou em corrigir o posicionamento dos seus dentes?

Já pensou em melhorar seu sorriso?

Nunca é tarde para ficar mais bonito e melhorar sua autoestima.

Bom final de semana para todos.

Por daiane