O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

O Grupo Folclórico Alemão Frohsinn, de Forqueta, Arroio do Meio, comemora seus 30 anos. Em atividade desde dezembro de 1989, ele tem por objetivo o cultivo da tradição e da cultura germânica por meio da dança folclórica. O Frohsinn conta hoje com 140 integrantes com idades de três a 70 anos, que se apresentam em nove categorias: Pré-mirim (crianças de três a cinco anos), Mirim, Infantil, Infanto-juvenil, Juvenil, Semioficial, Oficial, Adulta e Casados.

Para marcar os festejos de 30 anos, é organizado o tradicional jantar-baile, neste sábado, dia 20, a partir das 19h30min, na sede do Forquetense. Conforme Rose Maria Grassi, uma das coordenadoras do grupo, o Frohsinn tem como tradição, todos os anos, no terceiro sábado do mês de julho, promover um jantar-baile. Neste ano, a festa terá um brilho especial, tratando-se da comemoração dos 30 anos. Rose, que integra o Frohsinn há 22 anos, destaca que a união e a parceria sempre estiveram presentes, desde a fundação do grupo, tornando-o uma grande família. Ela cita como exemplo o próprio jantar-baile que está sendo organizado, onde todos trabalham de forma voluntária, desde os próprios integrantes até os seus familiares. Além de Rose, também são coordenadoras, Daniela Morgana Kirst e Raquel Maria Rockenbach. O atual presidente do Frohsinn é Márcio Rockenbach.

O grupo iniciou as atividades realizando os ensaios na sede da Comunidade Evangélica, seguindo depois para a casa cultural da Comunidade Católica (Forqueta). Hoje, ele integra, inclusive, o núcleo de cultura do município. Os ensaios ocorrem semanalmente e quem tiver interesse de ingressar pode entrar em contato por meio da página no Facebook, @gfafrohsinn.

O evento de sábado contará com a participação de vários grupos convidados, vindos de cidades como Venâncio Aires e Não-Me-Toque. Também marcará a estreia do novo traje da categoria oficial. Os cartões do jantar são limitados e ainda podem ser adquiridos com os integrantes do grupo ou pelo fone 51 99419-9255.

Por daiane