Apartes

Abre neste final de semana mais uma edição da Suinofest, na vizinha cidade de Encantado. É um evento muito amplo com programação diversificada, com foco na economia, política, gastronomia e turismo. É para ser uma festa de encontros alegres, divertidos, valorizando a pujança do município e região, disse o presidente do evento, Rafael Fontana, aqui na Redação.

Educação e Cidadania- Integrando a programação, o diferencial do final de semana do dia 13 até o dia 15, quando o evento encerra, será o protagonismo por conta do Congresso Encantado de Educação e Cidadania. Sob a liderança da secretária de Educação, Greicy Weschenfelder com o aval da administração de Adroaldo Conzatti, Câmara de Vereadores e União dos Vereadores do Brasil, estarão em Encantado renomados líderes em educação que vem compartilhar experiências bem sucedidas na educação, como é Sônia Rosa, Flávio Marques Prol (Fundação Lemann) e o secretário de Educação de Sobral do Ceará, Francisco Herbert. Veja mais nas reportagens das página 12, 13 e Social.

Almoços comunitários e talheres

A organização comunitária faz parte da nossa cultura e apesar da correria cotidiana da maioria das famílias, sempre tem homens, mulheres e jovens que se envolvem de forma voluntária e prestativa para ajudar a oferecer bons eventos, entre eles, os almoços de comunidade. Em média acabam sendo oferecidos 300 a 700 almoços nestas programações, o que claro, exige bastante trabalho na preparação, desde o planejamento até a venda antecipada de cartões, bem como na véspera e dia do evento. Na maioria dos casos, os organizadores solicitam que o público traga seus talheres. Uma pequena ação que faz muita diferença, no tempo e custo dos que organizam, com tanto carinho. Imaginem o serviço para lavar todos os talheres…

Por daiane