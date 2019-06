Municípios

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Pouso Novo, realizou na segunda-feira, dia 27, a sua convenção municipal no Auditório João de Souza Leite. Na ocasião foi eleito o novo diretório municipal, com escolha de seus respectivos conselhos deliberativos e a executiva do partido. O encontro foi prestigiado por mais de 50 filiados, que elegeram para o cargo de presidente, Bárbara Michele Bottega, que substitui Moacir Severgnini, candidato a prefeito pelo PDT na última eleição municipal. Definida como presidente, Bárbara, que exerceu cargo de funcionária pública durante a gestão 2012/2016, ressaltou que, com os demais membros e militantes do partido, pretende fazer um trabalho voltado para a democracia e o interesse público.

Por daiane