Municípios

A Administração Municipal de Pouso Novo firmou parceria com a empresa Infomaxx Net, para a instalação de internet com transmissão por fibra óptica na sede do Município. A fibra óptica é uma tecnologia associada com alta performance para conexões de Internet, oferece o que há de mais avançado em termos de conectividade para o consumidor, evitando oscilações e perda de velocidade na conexão. Uma antena da empresa foi instalada em área cedida pela Administração Municipal, o que viabiliza a instalação de cabos com fibra óptica. O serviço já está disponível para os usuários de internet, em residências e empresas localizadas na sede do Município.

Por daiane