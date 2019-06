Municípios

Numa iniciativa da secretaria da Educação de Pouso Novo em conjunto com as escolas, foi realizada na tarde de sábado, dia 25, uma programação no Salão Paroquial denominada de Dia da Família. O evento contou com a participação de mais de 200 famílias. A programação, que foi aberta com mensagem da secretária da Educação, Liane Nardino, destacando o valor da família na vida escolar de cada aluno e na vida comunitária, contou com a participação da Escola de Picada Taquari, Escola Estadual Pouso Novo e Emei Raio de Sol.

A programação que se estendeu durante a tarde teve apresentações artísticas dos alunos das três escolas, encenação da peça teatral “Pintores dos Sonhos” e atividades de grupos. A festa foi encerrada com um lanche compartilhado e a entrega de uma lembrança para cada participante. Durante a semana a secretária da Educação Liane Nardino, avaliou o evento como muito bom e de grande importância para o bom andamento das atividades escolares no município.

Por daiane