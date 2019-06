Agricultura

O município de Arroio do Meio acaba de confirmar a sua adesão ao SUSAF (Sistema Unificado de Sanidade), obtendo o respectivo Certificado por ter cumprido todas as exigências que a legislação estadual determina para o processo de habilitação.

Lá pelo ano de 2007, o Governo Federal criou o SUASA, com o mesmo propósito, qual seja, de regulamentar um Sistema Único de Inspeção de Produtos de origem animal, fazendo com que os municípios interessados pudessem obter a sua adesão. Este Sistema não evoluiu e, na prática, não se mostrou viável, principalmente sob o aspecto de burocracia, de exigências que se colocaram como barreiras.

A partir das constatadas dificuldades da aplicação da legislação federal, o Governo do Estado criou o SUSAF, como instrumento alternativo para atender o anseio, sobretudo, das agroindústrias familiares.

Os municípios que já tinham em execução o SIM (Sistema de Inspeção Municipal), estavam, de certa forma, bem encaminhados e com alguns ajustes na regulamentação do Sistema, criaram a estrutura mínima exigida, de maneira que hoje já temos várias dezenas de cidades com as credenciais, ou seja, os “Certificados” para poderem comercializar os produtos de seus estabelecimentos em todo o território estadual.

A condição conquistada pelo município de Arroio do Meio tem um significado importante para os empreendedores das agroindústrias familiares. Nós temos aqui inúmeros estabelecimentos qualificados e capacitados para buscarem a ampliação de seus mercados consumidores. Então, no aspecto de geração de renda, surge uma importante e interessante oportunidade, considerando que, a partir de agora, o espaço ou a área de ação de cada qual deve ser buscada para a colocação de seus produtos.

Na realidade, não é mais preciso esperar por feiras ou eventos especiais para se poder expor e tentar comercializar produtos. A certificação abre fronteiras, não mais restringe territórios, a não ser os limites do próprio Estado.

Outro aspecto relevante que precisa ser destacado, é a possibilidade de fixação de empreendedores jovens nos negócios das agroindústrias familiares. Temos vários exemplos positivos em empresas familiares, em diferentes localidades do município e certamente a tendência passe a ser de expansão das atividades de agroindústrias familiares, que se caracterizam por elaborarem produtos diferenciados e de boa aceitação de parte do público consumidor.

