Apartes

O prefeito Klaus Werner Schnack, a vice Eluise Hammes estiveram reunidos nesta semana com grupo de artesãs de Arroio do Meio. Na pauta, a definição da casa do Artesão que faz parte do Plano de Governo da atual administração. Durante o encontro foi debatida a importância do artesanato como forma de agregar valor na construção e valorização da imagem do município de Arroio do Meio. O prefeito Klaus e a vice Eluise, argumentam que “podemos ampliar o conceito e cultura turística através do bem receber, do conhecimento da história e informações sobre os principais pontos turísticos do município”. No caso do artesanato a produção de lembranças que expressem aspectos da nossa cultura e história. Paralelo ao planejamento da instalação da Casa do Artesão que poderá sair na Rua de Eventos ou na área onde está instalada a Secretaria da Educação, a administração está organizando um curso de aperfeiçoamento para taxistas, artesão ou outros profissionais que trabalham ou pretendem trabalhar com turismo para que tenham mais informações técnicas, históricas, curiosidades e atualidades sobre o município.

Conservação de estradas de chão

Um dos desafios das secretarias de Obras de muitos dos nossos municípios são as estradas de chão batido no interior. Arroio do Meio tem 360 quilômetros de estrada de chão para a manutenção. Em Marques, me disse o secretário de Obras no domingo, são 280. Nas semanas que antecederam a Festa da Bergamota em Bela Vista do Fão, o município deu uma geral em boa parte das estradas. Mesmo quando estão em boas condições de trafegabilidade, as estradas de chão são desconfortáveis para quem mora perto da estrada ou para motoristas e seus veículos que as utilizam com frequência por causa da poeira, pouco tempo de conservação, principalmente em clima adverso. Trilhas, estradas secundárias de chão batido, são interessantes até sob um ponto de vista ambiental, porém as estradas principais que cortam as localidades ou municípios sem pavimentação são onerosas e atrasam o desenvolvimento.

Rotary Club e Rotaract

Está marcada para o dia 8 de julho no Salão Comunitário de Rui Barbosa, a cerimônia com jantar de transmissão de posse dos Conselhos Diretores da Gestão 2019-2020 do Rotary e Rotaract. Mauro Augusto Both, atual presidente do Rotary Club, entrega o cargo para Sidnei Bernardo Wollinger e a presidente do Rotaract, Tatiana Rheinheimer, passa a presidência para João Victor Kuhn.

O Rotary Club de Arroio do Meio, só para lembrar, foi fundado em 2013, sendo apadrinhado pelo Rotary Club Engenho de Lajeado. Tem entre os seus objetivos promover valores éticos, promover a paz mundial e se envolver em serviços sociais. Reúne voluntários de diferentes profissões e aqui em Arroio do Meio, desde a sua fundação, já executou várias ações entre elas: Viva o Taquari Vivo (que envolve a conscientização da preservação do Rio Taquari); Banco Ortopédico (que disponibiliza equipamentos ortopédicos e hospitalares para a população que necessita); Rústica da Solidariedade; baile dos estados, promoções especiais no Dia da Mulher (em 2019 teve Carnabingo beneficente).

Obras no Vale

Pois bem. Veio um alento. O governador Eduardo Leite anunciou no início da semana R$ 301,4 milhões para melhoria e conclusão de estradas em várias regiões do Estado. Para o Vale do Taquari foram destinados 23,8 milhões que serão aplicados em diferentes programas, sendo que a 11ª Superintendência Regional de Lajeado foi a que recebeu maior valor em recursos. Sério – R$ 6,1milhões

Execução de 3,5 quilômetros de asfalto

Sério/Boqueirão do Leão – R$ 12 milhões

Execução de quatro quilômetros da ERS 421

Progresso – R$ 1 milhão

Recuperação de um quilômetro da ERs 423

Doutro Ricardo – R$ 1,7 milhões

Recuperação de quilômetro da ERS 332

Dois Lajeados – R$ 434 mil

Pagamento de obra 100% concluída

Relvado – R$ 229 mil

Pagamento de obra 100% concluída

Toda a região – R$ 591 mil

Obras de sinalização nas rodovias

Toda a região – R$ 1,5 milhões

Contratos de apoio técnico e liquidação de dívidas 2018

