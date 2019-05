Futebol

A 2ª Taça Integração de Futebol promovida pela Aemaso, de Marques de Souza, realizou no domingo os jogos da rodada de ida da fase semifinal pela Série Ouro. Os jogos da Série Prata foram cancelados.

Pela Série Ouro jogaram em Marques de Souza, Brasil 2 x 1 Minuano com gols de Odair e Luis Carlos, para o Brasil. Em Conventos, jogaram Estudiantes 1 x 1 Cruzeiro de Nova Santa Cruz.

Domingo, dia 19, tem pela Série Ouro os jogos da rodada da volta com Minuano e Brasil de Marques de Souza, em Canudos do Vale e Cruzeiro x Estudiantes, em Nova Santa Cruz. Pela Série Prata, haverá os jogos transferidos no domingo passado reunindo em Linha Perau, Bragantino x Brasil de Alto Conventos e em Sério, XV de Novembro x Nacional. Os jogos iniciam às 14h45min.

Por daiane