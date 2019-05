Agricultura

A partir da próxima sexta-feira, dia 7 de junho, o município de Encantado viverá o clima da Suinofest, edição deste ano e que acontecerá nos próximos dois finais de semana.

Este grande evento regional, prestigiado por muita gente de todo o Vale do Taquari, deverá estar envolto em um clima de otimismo e de boas perspectivas para o setor da suinocultura, que é uma atividade econômica muito expressiva e histórica em toda a região e que durante várias décadas alavancou parte do desenvolvimento das nossas tradicionais propriedades agrícolas, além de outros setores, como das indústrias e do comércio, de uma forma geral.

Podemos lembrar, vagamente, o extinto Frigorífico Ardomé, então situado em Arroio do Meio, como sendo parte de um passado. E atualmente temos como expressões, nessa área da suinocultura, em nossa região, a Cooperativa dos Suinocultores de Encantado Ltda. (COSUEL), a Cooperativa Languiru, com frigorífico em Poço das Antas e ainda a Empresa BRF, com abatedouro em Lajeado, estabelecimentos com atuação por essas redondezas, em sistemas de integração, de relevante importância social e econômica.

E voltando à realização da Suinofest, sabe-se que a programação dessa festa inclui seminários e debates sobre vários assuntos ou temas atuais e importantes, envolvendo profissionais de distintas áreas.

Existe, inclusive, a informação de que a Associação dos Secretários de Agricultura da região da AMVAT estará reunida durante o evento para debater questões de interesse do Vale, mas especialmente relacionados às pequenas propriedades rurais.

AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES E EXPOINTER

A Expointer deste ano acontecerá no período de 24 de agosto até 1º de setembro. Porém, a sua organização já está acontecendo e as agroindústrias familiares que quiserem participar nos espaços a elas destinados, terão que fazer a sua inscrição até o próximo dia 7 de junho, ou seja, até a sexta-feira da semana que vem.

Poderão habilitar-se as agroindústrias familiares, produtores de flores e os artesanatos rurais, devendo manter contatos com os Sindicatos de Trabalhadores Rurais para as orientações necessárias.

Ano após ano a participação das agroindústrias na Exposição de Esteio vem crescendo e sem a presença deste segmento, certamente a atração de público não seria a mesma. A FETAG e a EMATER são duas instituições que motivam os empreendedores rurais a ocuparem um espaço conquistado, com tendência de crescimento e de viabilidade cada vez maior.

DÉCADA DA AGRICULTURA FAMILIAR

A Organização das Nações Unidas (ONU), está promovendo o lançamento de um Projeto denominado de A Década da Agricultura Familiar. A finalidade da iniciativa é debater e constatar a situação real da agricultura familiar em todas as regiões do mundo, onde a preocupação com a segurança alimentar está trazendo aflição aos governos.

E da parte da agricultura familiar, os maiores desafios são o acesso à terra, os recursos naturais, desigualdade social e a fome que acomete milhões de pessoas.

Essa década seria um período (de 10 anos) para uma concentração de esforços, buscando a valorização da produção de alimentos e os que se dedicam à atividade. Possivelmente ouviremos, com frequência, informações sobre este assunto.

LIVRES DE AFTOSA?

Com o encerramento da campanha de vacinação contra a febre aftosa, que ocorre nesta sexta-feira, volta-se a discutir a possibilidade de declaração de área livre da doença, a nível de Estado.

O mercado consumidor de outros países, que compram carnes do Brasil, coloca restrições ao produto do nosso Estado, por ainda estaremos promovendo tais campanhas. Audiências públicas deverão ocorrer, para a busca de decisões quanto ao assunto, lembrando que desde a década de 1990, não há registros de ocorrência de focos de febre aftosa no rebanho bovino.

Por daiane