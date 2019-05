Futebol

O 6º Campeonato Municipal de Futebol de Campo, promovido pelo Departamento de Esportes da Prefeitura de Capitão, conheceu no domingo os seus dois finalistas durante a rodada da volta da fase semifinal, realizada no campo do Brasinha de Alto Palmas. Nesta rodada, jogaram na primeira partida da tarde, Brasinha 0 x 2 Sete de Capitão. Como o Brasinha havia vencido na rodada de ida, a decisão da vaga de finalista foi para os pênaltis, onde o Sete venceu por 7 x 6. Na segunda partida, o Internacional de São Luiz garantiu vaga de finalista ao empatar em 1 x 1 com o Guarani de Linha Argola.

Domingo, dia 26, será realizada a primeira partida da final no campo do Sete, em Capitão, reunindo Sete x Inter de São Luiz. A partida começa às 15 horas. A segunda partida da final será realizada em São Luiz, possivelmente no dia 2 de junho. O Inter de São Luiz, por ter melhor campanha durante o torneio, tem a vantagem de jogar por dois empates. No caso de uma vitória de cada equipe, sem vantagem no saldo de gols, a decisão vai para os pênaltis, conforme consta no regulamento do torneio.

Por daiane