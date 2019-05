Municípios

O Programa de Saúde na Comunidade realizado em Pouso Novo, encerrou na quarta-feira, dia 22, o roteiro do primeiro ciclo de reuniões nas comunidades, com um encontro na Sede. Foram prestadas orientações educativas e preventivas, por parte da equipe da secretaria da Saúde, que coordenou os encontros, na presença do médico Luiz Lemos, enfermeiras, psicóloga, farmacêutico e fisioterapeuta. Aos participantes, foram colocados à disposição, serviços de verificação de pressão arterial, testes de glicose, renovações de receitas, consultas médicas e dinâmicas com fisioterapeuta.

Por daiane