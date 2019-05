Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 25, os jogos da rodada da ida da fase semifinal do Campeonato de Bocha Força Livre. Pela 1ª Divisão, enfrentaram-se no Passo do Corvo, Passo 7 x 1 Esperança e em São Caetano, Pituca 6 x 2 Dona Rita. Pela 2º Divisão, jogaram pela fase semifinal, em Linha 32, Cruzeiro 4 x 4 Amigos e, em Bicudo, Brasil 3 x 5 Forquetense.

Neste sábado, dia 1º de junho, ocorre a rodada com os jogos da volta da fase semifinal. Pela 1ª Divisão, jogam em Rui Barbosa, Esperança x Passo do Corvo e em Dona Rita, Dona Rita x Pituca. Pela 2ª Divisão, haverá em Picada Arroio do Meio, Amigos x Cruzeiro e em Forqueta, Forquetense x Brasil de Bicudo. Em ambas as categorias serão conhecidos os finalistas que, no sábado, dia 8 e, no dia 15, decidem o título na forma de melhor de duas partidas.

Por daiane