O 6º Campeonato Regional de Bolão, promovido pela Associação de Bolão dos Vales (Abovales) realizou no decorrer desta semana, um jogo com a participação de grupo de Arroio do Meio. Na quinta-feira, dia 23, o grupo União de Casais jogou em Lajeado, no Clube dos 15, com o Agora Somos Nós.

Na próxima semana, os grupos de Arroio do Meio participam, na terça-feira, dia 28, no Clube dos 15, em Lajeado, com Vidativa x Flor de Liz, pelo feminino; na quarta-feira, dia 29, na Rio Branco, em Estrela, Unidos x União, pelo masculino e no PA-Rural, Reunidos x Bola Nove, pelo masculino; na quinta-feira, dia 30, jogam no Sete, em Lajeado, Aliança x Reunidos, pelo masculino e no Clube Motoristas, em Venâncio Aires, Veteranos x 11 de Abril/1º de Maio, pelo masculino.

Na semana entre os dias 3 e 7 de junho, os grupos de Arroio do Meio participam de três jogos pela categoria de Casais. Na segunda-feira, dia 3, tem no PA-Rural, União de Casais x Bem Casados e na quinta-feira, dia 6, jogam no PA-Rural, Cafonas x Amigos da Bola e na Sociedade Rio Branco, em Estrela, Os Coroas x União de Casais.

