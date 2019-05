O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

O CTG Querência do Arroio do Meio é finalista do quadro Meu Galpão de Cara Nova – Etapa Interior, do programa Galpão Crioulo, da RBS TV. A revelação dos finalistas ocorreu no último domingo, dia 26.

O Querência do Arroio do Meio concorre com o CTG Erva Mate, de Venâncio Aires, em uma votação direta, por meio do site www.galpaocrioulo.com.br. A premiação é de 20 mil reais em materiais de construção da Redemac, patrocinadora do concurso, para a reforma da sede.

A votação popular fica aberta até o dia 16 de junho e é possível votar quantas vezes quiser. O resultado será anunciado no dia 22.

A notícia de que o CTG arroio-meense é finalista, foi dada pelo próprio apresentador, Neto Fagundes, durante visita no dia 18 de maio. As imagens gravadas foram ao ar no último domingo, 26. Além de mostrar a emoção dos CTGs ao descobrirem que estão na final, o programa também contou um pouco da história de cada um. Nas próximas semanas, o Galpão Crioulo vai mostrar as ações sociais que os grupos realizam e as necessidades de reforma de suas sedes.

Por daiane