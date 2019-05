Esportes

O Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Arroio do Meio – 9ª Copa Sicredi/Girando Sol, promovido pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa), realizou no domingo, dia 19, a primeira rodada com os jogos finais do torneio. A rodada, realizada no campo do Forquetense, em Forqueta, teve uma partida pela categoria de aspirantes e uma pela categoria de titulares, ambas cercadas de muita expectativa por parte de atletas, dirigentes e do público, que veio em número abaixo da expectativa.

Dentro de campo, pela categoria de titulares, teve a partida entre Forquetense e Esperança de Rui Barbosa. As duas equipes começaram a partida em alta rotação. O Forquetense abriu o placar aos 05min com gol de Vladimir (Mi) que arriscou um chute de longe para vencer o goleiro Volnei, do Esperança. Com o placar adverso, o Esperança teve de ir para cima do adversário, chegando ao empate aos 12min, com gol marcado por Tadeu Manini, desviando de cabeça um cruzamento do atacante Rafa Hammes.

Com o placar igual, as duas equipes reduziram o ritmo do jogo. Na etapa final, o Forquetense jogou um pouco mais no ataque. Mesmo assim, foram poucas as oportunidades de gol criadas pelas duas equipes. Mesmo com muita disputa em campo, tanto o Forquetense como Esperança, foram pouco criativos, tornando a partida, em alguns momentos, morna e com pouca emoção em campo, o que também refletiu no torcedor que acompanhou a partida calmamente. O agito ficou por conta do foguetório e da charanga do Esperança. A partida, que teve como craque, Lucas (Esperança) foi dirigida por Joseph Ribeiro, que apresentou cartão amarelo para Mauro e Eduard (Forquetense); Lucas, Caio e Edinho (Esperança).

Na preliminar, jogaram pela categoria de aspirantes as equipes do Cruzeiro de Linha 32 e o Esperança de Rui Barbosa. A partida que se apresentou com movimentação intensa por parte dos atletas, teve o seu placar movimentado em um único momento, já nos minutos finais do segundo tempo, quando Fernandinho Knecht fez 1 x 0 para o Esperança, que saiu vitorioso na primeira final. A partida foi dirigida por Alex Weiss, que expulsou aos 6 minutos do primeiro tempo o atleta Felipe Schneider (Cruzeiro). Com cartão amarelo, foram advertidos, Alex Kaiserkamp, Rafael, Carlos e Richard (Cruzeiro); Fernandinho, Rubilar, Michael, Lucas, Yago, Marcelo e Jean (Esperança).

Rodada final

Diante da realização da Gincana Arroio do Meio, neste fim de semana, a bola volta a rolar com a realização da rodada final no dia 2 de junho, no campo do Esperança de Rui Barbosa, onde jogam às 13h30min, pela categoria de aspirantes ,Esperança x Cruzeiro e, às 15h30min, pela categoria de titulares, Esperança x Forquetense. A única vantagem nesta rodada é dos aspirantes do Esperança, que precisam apenas de um empate para serem campeões. O Cruzeiro precisa vencer com, pelo menos, um gol para levar a decisão para os pênaltis ou com mais gols para ser campeão de forma direta. Na categoria de titulares, Esperança e Forquetense jogam de igual para igual. Quem vencer será campeão. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Por daiane