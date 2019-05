Política

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Arroio do Meio terá convenção neste sábado, dia 25, entre 8h e 11h, na Câmara de Vereadores. Na oportunidade, será apreciado e votado o novo diretório, seus respectivos conselhos deliberativos e a executiva, que deve ter Darci Hergessel como presidente e Paulo Schnnorr, o Tety, como vice, tesoureiro, Jean Boni Machado e secretário, Irineu Telöken.

A vereadora suplente, Adriana Meneghini Lermen, filiada ao PDT há mais de dez anos, período em que também integra o diretório, está deixando a presidência da sigla após dois anos. “Tive a oportunidade de ser supervisora da secretaria da Educação na gestão de Paulo Backes, então eleita pelos professores. Já me identificava com a ideologia do PDT em torno da educação e em 2007 recebi um convite do próprio Backes para me filiar ao partido”, recorda.

No PDT sempre atuou na linha de frente, inicialmente integrando conselhos deliberativos e, posteriormente, ocupando o cargo de secretária. Em 2016 concorreu à vereança. Foi a nona mais votada do município e só não se elegeu porque o partido não possuía coeficiente eleitoral suficiente para mais uma cadeira. “Sempre fui atuante onde trabalhei, com bom acesso às famílias e perfil colaborativo, por isso encarei a candidatura de forma natural. Como buscava a aposentadoria na carreira docente entendi que teria tempo para me dedicar ao Legislativo, ouvir a comunidade e tentar fazer algo diferenciado. Mesmo não me elegendo, as urnas deram um bom feedback do meu trabalho como professora e envolvimento comunitário. Não tive aporte financeiro, apoio de cabos eleitorais e nem a máquina pública do meu lado”, dimensiona.

Toda a experiência dentro do partido, comprometimento profissional e comunitário, aliada às urnas tornou o nome de Adriana uma unanimidade para presidência do partido. “O PDT estava numa situação delicada. Nosso objetivo era a união de forças em torno de uma linha de trabalho coesa. São realizadas reuniões mensais, sempre no dia 12 ou próximo dele, como forma de sintonizar os filiados. Para melhor agendamento, criamos grupos de diálogos on-line, buscando a integração e atuação mais transparente possível. Nossas conversas sempre foram pautadas em torno de reflexões da conjuntura política e institucional, em âmbitos municipal, estadual e federal”, acrescenta.

Adriana sai da presidência pela incompatibilidade com a atual profissão – diretora escolar em Forquetinha – com as responsabilidades em torno do pleito municipal que exige a disponibilidade em horário comercial. “Não posso ser desatenciosa com a escola, gosto de fazer as coisas bem feitas”, complementa.

Segundo a presidente, o PDT conta com mais de 380 filiados e está com as contas rigorosamente em dia. “Somos um partido modesto, que não dispõe de muitos recursos, especialmente por não ter concorrido ao Executivo. Todos os candidatos sempre dispuseram de receitas próprias”, aponta.

A suplente avalia que no atual momento político, a idoneidade dos partidos volta a ter mais importância perante a opinião pública e pode representar a diferença nas próximas eleições, acompanhando uma tendência nacional. “No município, a figura individual ainda tem muita relevância, mas é preciso lembrar que uma pessoa não salva um partido que perdeu a credibilidade. O PDT segue como um dos poucos não envolvidos em escândalos. Em âmbito municipal estamos integrados às demandas da comunidade e apoiamos nossos líderes. A política não é um bicho de sete cabeças. Para se ter resultados é só trabalhar como em outras profissões, sendo verdadeiro e coerente. O problema são os interesses no meio”, observa.

De acordo com Adriana, tratativas em torno de coligações e apoios só terão início após definições internas do partido. Da mesma forma, as candidaturas serão definidas à medida em que ficar mais sólida a linha de atuação do PDT, juntamente com determinados partidos ou não.

Para convenção deste sábado está confirmada a presença do deputado federal e presidente do PDT, Darci Pompeo de Mattos, do ex- deputado Heron de Oliveira, e do coordenador estadual da sigla, José Odair Scorsatto. Também está prevista a participação do deputado federal, Afonso Motta.

Por daiane