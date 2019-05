Municípios

A dentista da Unidade Básica de Saúde de Pouso Novo, Thaís Brock, juntamente com toda equipe desta unidade, convida a população a participar da palestra sobre o “Maio Vermelho”, que é o mês de prevenção e combate ao câncer de boca. O evento acontece na sexta-feira, dia 31 de maio, às 13h30min, no Auditório do Posto de Saúde.

Por daiane