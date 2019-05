Política

No sábado, dia 18, o Progressistas (PP) de Arroio do Meio realizou sua convenção na Câmara de Vereadores. Na ocasião foram eleitos, por unanimidade, o novo diretório, seus respectivos conselhos deliberativos e a executiva do partido. O ato foi acompanhado por dezenas de filiados, simpatizantes, apoiadores de outros partidos e pela coordenadora regional do PP, Mareli Lerner Vogel.

O presidente eleito, Milton Reckziegel, destaca que a pesquisa interna em torno de possíveis nomes para candidato a prefeito em 2020 foi bastante satisfatória. Os nomes que se sobressaíram serão debatidos e projetados em comissões internas.

Milton Reckziegel, que durante 30 anos atuou no setor calçadista e hoje administra obras de construção civil, está filiado ao partido há mais de 25 anos e, há 12 anos, integra o diretório, tendo papel importante ao assumir a presidência interina durante as eleições municipais de 2016. “Quase havia me desligado da política, mas a figura do senador Luis Carlos Heinze, na defesa de valores éticos e morais, em torno da família e do trabalho, me motivou a aceitar o desafio”, compartilha.

Executiva

Presidente: Milton José Reckziegel, Presidente de Honra: Roque Kerbes, 1º vice-presidente: Danilo José Bruxel, 2º vice-presidente: José Elton Lorscheiter, 3º vice-presidente: Vanderlei Majolo. Secretário Geral: Alécio Weizenmann, 1º Secretário: Gustavo Kasper; 2º Secretário: Méri Teresinha Schmidt Bombardelli; 3º Secretário: Arno José Kehl; Tesoureiro Geral: Valdecir Leandro Crecêncio; 1º Tesoureiro: Luiz Carlos Bruxel; 2º Tesoureiro: Carlos Rafael Black; 3º Tesoureiro: Lúcio Roque Bersch; Vogais – Efetivos: Aldemir Gregori, André Rosenbach, Aldemir Gregori, Élcio Roni Lutz, Laone Prediger, Miguel Inácio Petry, Paulo Zanotelli e Silvério José Huppes. Vogais – Suplentes: Astor Raul Dick, Clóvis Muller, Eduardo Rheinheimer, Jair Erstling, Paulo Régis Rheinheimer Júnior, Ricardo Alviggi Cimirro e Ronei Friedrich. Assistente Jurídico: Vianete Huppes Majolo; Líder de Bancada: Vereador Roque Haas; Movimento da Mulher Progressista: Maria Kunzler; Presidente da Juventude Progressista: Paulo Régis Rheinheimer Júnior.

Por daiane