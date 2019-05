Geral

O prefeito de Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack, recebeu os empreendedores Ivanir Rogério Auler – Palmas Sul Turismo e Ederson Valduir Ruchert – Ordecow, no gabinete do Executivo na tarde de quarta-feira, dia 29. Acompanhados da vice-prefeita, Eluise Hammes e coordenador da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Carlos Henrique Meneghini, assinaram os contratos de incentivo que garantem a doação de lotes do Loteamento Comercial e de Serviços Coxilha Vermelha para os empreendedores arroio-meenses inscritos no edital de chamamento público.

Uma das beneficiadas é a Palmas Sul Turismo, com sede no Distrito de Palmas, em atividade desde 2008, quando Auler assumiu o negócio da família no transporte escolar. A empresa avançou para o setor turístico em 2013 e hoje conta com 18 veículos que prestam serviço de transporte de pessoas para as mais diversas demandas. A outra beneficiada é a Ordecow, em atividade no Município desde 2015, na manutenção, fabricação e venda de ordenhadeiras. Após longa experiência em empresas do ramo, Ruchert iniciou com pequenas assistências a produtores amigos, no bairro Medianeira e viu o espaço ficar pequeno após participações em feiras, incluindo a Feira Agrícola de Arroio do Meio e a Expovale de Lajeado.

O Condomínio localizado no bairro São Caetano/Morro Vermelho sedia empresas dos ramos de serralheria, tornearia, indústria de secadores, insumos agrícolas, equipamentos industriais, metalúrgica, extintores, brindes, produtos farmacêuticos e alimentação. No total, o Condomínio possui 19 lotes destinados ao município, dos quais, metade já em atividade. A viabilização se deu por meio de uma parceria entre o município e os proprietários da terra, que trocaram os lotes pela execução de toda a infraestrutura necessária do local. O principal objetivo do Condomínio Industrial é incentivar o crescimento econômico do município através do apoio às micro e pequenas empresas locais. “O Loteamento é exclusivo para fomentar nossos empreendedores, para que estes tenham uma estrutura adequada para se desenvolver e crescer em Arroio do Meio”, ressalta o prefeito Schnack.

Por daiane