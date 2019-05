Municípios

A secretaria de Obras do Pouso Novo vem realizando melhorias em algumas calçadas de passeio na área urbana. Na última semana, os trabalhos foram concentrados na rua Otávio Manica, nas proximidades do campinho. Segundo o secretário de Obras, Antônio Anoar Spieler, a obra se fez necessária devido ao grande fluxo de crianças, que utilizam o campinho para praticar esportes. Este serviço deverá ter continuidade com atendimento de outras vias públicas.

Por daiane