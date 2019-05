Apartes

Depois das manifestações do dia 15 de maio contra a reforma da Previdência e o contingenciamento de verbas para as universidades, lideradas por grupo mais voltados para a esquerda, mais manifestações estão sendo organizadas para este domingo, desta vez em defesa da reforma da Previdência e o projeto anticrime do juiz Sérgio Moro. O chamamento pelas manifestações está ocorrendo principalmente pelas redes sociais como é o caso dos yotubers de Direita. Na conclamação também estava incluída a urgente votação da Medida Provisória 870, que trata da reforma Administrativa, votação esta, que acabou sendo incluída na pauta durante a semana. Deputados que fazem parte do Centrão, ficaram com receio de sofrerem desgaste político em aumentar os gastos, com a manutenção de 29 ministérios, em vez de 22, proposto pelo governo Bolsonaro. Se a Câmara não incluísse o projeto na pauta de votação esta semana, correria risco, de perder prazo de validade que encerra dia 3 de junho. Com a votação, o governo conseguiu a aprovação de redução dos ministérios, mas em outra proposta, como a transferência do Coaf para o Ministério da Justiça como queria o ministro Sérgio Moro, foi derrotado. Muitos deputados temem que sob a fiscalização do Ministério da Justiça, possam ser alvo mais eficaz de fiscalização e investigação.

Prioridades do tempo do OP

Para ter uma ideia das dificuldades da realização de obras e necessidades elencadas pela população basta um olhar para o passado. Em maio de 1999, há 20 anos, depois de várias reuniões, organizadas através da ferramenta Orçamento Participativo, uma agenda amplamente utilizada pelos governos do Partido dos Trabalhadores, – foram elencados em assembleia realizada no CTG Querência do Arroio do Meio, a definição de três prioridades para Arroio do Meio: 1º) para a agricultura, aporte de recursos para a instalação de agroindústrias em Arroio do Meio.

2º) para o setor de educação, a construção do Ginásio de Esportes para o Guararapes e 3º) no setor de transportes, a pavimentação asfáltica de Arroio do Meio a Capitão. Pois bem: de lá para cá, a ligação asfáltica de Arroio do Meio a Capitão pouco avançou. O ginásio de esportes do Guararapes foi inaugurado em abril de 2017. No setor de agroindústrias familiares, uma das dificuldades tem sido a parte de legislação, para que as vendas possam ser devidamente regularizadas, com possibilidade de comercialização para fora do município. Diante do número cada vez menor de produtores rurais que se dedicam à atividade tradicional, por envelhecimento e porque o modelo de produção mudou, a questão das agroindústrias continua sendo uma pauta em aberto, com possibilidade de expansão.

Expectativas

Em Caderno voltado para a Indústria, a grande maioria dos empresários está cautelosa em relação à atual conjuntura econômica, mas na expectativa para que a classe política, principalmente o Congresso faça sua parte analisando e votando as pautas que travam o desenvolvimento, como as reformas estruturantes.

Vacina contra a gripe

Pessoas com mais de 60 anos de idade, grupos de risco, (professores da rede pública e privada, trabalhadores da área da saúde, portadores de doenças crônicas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional); gestantes, mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias; crianças de seis meses a cinco anos de idade ainda podem ter acesso gratuito à vacina de prevenção contra o vírus H1N1, Influenza tipo B e H3N2, até o dia 31 de maio. Até quarta-feira ao meio dia, segundo Lizete Berwanger, coordenadora da campanha em Arroio do Meio, já haviam sido vacinadas 4.700 pessoas nos postos de Saúde Central, Palmas e ESF dos bairros do município. “ O número representa em torno de 80% da meta, mas queremos conscientizar e convidar os que ainda não fizeram a vacina que o façam. A regularidade anual é importante para evitar mutações destes vírus. A vacina não tem contraindicações e diante da proximidade do tempo mais chuvoso e frio, a vacina é aliada importante da saúde pessoal e pública”, disse a coordenadora. Ela também lembrou que no Posto Central a vacina pode ser feita das 7h, sem fechar ao meio dia, até as 16h30min, de segunda a sexta-feira.

Conjunto Habitacional de Bela Vista

Na próxima quarta-feira, dia 29, faz 20 anos que foi inaugurado oficialmente o conjunto habitacional de Bela Vista, atualmente conhecido por Loteamento Glória. As 48 casas foram entregues durante a gestão do então prefeito Paulo Steiner e 80% dos recursos foram financiados pela Caixa Econômica Federal.

Por daiane