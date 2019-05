O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Neste sábado, dia 18 e no domingo, 19, Lajeado receberá a 49ª Ciranda Cultural de Prendas do Rio Grande do Sul. O evento é uma iniciativa da Fundação Cultural Gaúcha – Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e deve atrair um público estimado de quatro mil pessoas. Na Univates, as atividades ocorrem no Teatro Univates e no Complexo Esportivo nos dias 17 e 18 de maio.

Criada no ano de 1970, a Ciranda Cultural de Prendas do Rio Grande do Sul chega à sua 49ª edição, reunindo anualmente tradicionalistas das 30 Regiões Tradicionalistas do Rio Grande do Sul para a escolha das representantes da juventude tradicionalista e da figura da mulher gaúcha em três categorias: Mirim, Juvenil e Adulta.

No concurso, as participantes realizarão provas orais, escritas e artísticas e poderão contemplar, mostras folclóricas. Também sediarão atividades do evento o CTG Tropilha Farrapa e o Clube Tiro e Caça. O resultado será apresentado durante fandango com o Grupo Alma Crioula no CTC, na noite de sábado.

