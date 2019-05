Esportes

A Associação Recreativa São Caetano (Pituca) responsável pela organização da Copa Pituca de Minifutebol – Troféu Sicredi/Kalber Serigrafia/Marel Supermercados/Squina Modas e Loja Bruxellas, realizou rodada na noite de sexta-feira, que definiu finalistas das categorias Veteranos e Força Livre. Nesta rodada jogaram Amigos do Varella 1 x 2 Buffet Conte (Veteranos), Amigos do Nene Kortz/Posto Bela Vista 1 x 4 Arroio Gás (Veteranos), Só Barulho 2 x 0 Racen (Força Livre) e Contra Ordem 0 x 1 Virakopus/TransMar.

Durante a partida do Só Barulho e Racen aconteceu um tumulto dentro do campo entre os integrantes das duas equipes, inclusive com agressão ao árbitro Jorge de Freitas (Taxa), originado no encerramento da partida, quando faltavam quatro minutos para o seu final com a saída de campo do Racen. O tumulto com briga e agressões, foi ainda maior na saída do portão, com a necessidade de intervenção da segurança particular do Pituca e, mais adiante, com a chegada da Brigada Militar. Em nota repassada para a imprensa nesta semana, a direção do Pituca classificou os acontecimentos como lamentáveis. Também informou a suspensão de uma partida para o atleta Emerson de Souza (Racen) e suspensão de dois anos para o atleta Fagner de Moura (Racen) por agressão ao árbitro.

Os jogos finais do torneio, que inicialmente estavam marcados para a noite desta quinta-feira, dia 23, foram transferidos pelos organizadores para a noite de sexta-feira, dia 31 de maio. A rodada começa às 20h, com a partida decisiva do Feminino entre Ki-Poder Eletro/Diesel Hirtx FF Capitão. Às 21h, jogam pela decisão da Força Livre as equipes do Só Barulho e Virakopus/TransMar. A rodada será fechada às 22h com a decisão da categoria Veteranos entre Buffet Conte x Arroio Gás. No final de cada partida ocorre a entrega da premiação.

Por daiane