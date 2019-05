O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Arroio do Meio estará em clima de gincana neste final de semana. A comunidade vai acompanhar, torcer e se emocionar com as equipes e o cumprimento das tarefas, que culminam com um grande show artístico e musical. A III Gincana Arroio do Meio terá sua abertura oficial hoje, às 18h30min no palco principal erguido na Rua de Eventos, junto à Praça Flores da Cunha. Ambos locais reunirão, nestes três dias, equipes e público vindo de vários municípios. Com a participação de cinco equipes – Lost, Vem Cô Chico, Hashtag, Curê e Schtena, a Gincana foi lançada em 27 de março, sob o tema “Faz parte da nossa história”, alusivo aos 85 anos de aniversário do Município. Desde o dia 1º de maio, tarefas têm sido liberadas por meio da página oficial da gincana no Facebook.

A organização e realização da gincana é da empresa Conte Comunicação e Marketing. Conforme Fabiano Conte, a expectativa para o fim de semana é a melhor possível. “Fizemos uma visita a todos os QGs, na última sexta-feira, e vimos que as equipes estão se puxando bastante, para deixar tudo bem organizado. Há uma expectativa muito grande deles, no sentido do que virá pela frente”, explica.

Já a expectativa da organização, é de que as equipes estejam bem preparadas, para resolver todos os desafios. Ao todo são 85 tarefas, entre as que já foram liberadas ao longo do mês e as que serão feitas nestes últimos três dias. “Vamos fazer as equipes correrem muito, pensarem e buscarem todas as alternativas para poder atingir seu objetivo”, adianta Conte, ressaltando que o evento é para toda a comunidade, que está convidada a prestigiar suas atrações.

Cronograma

Sexta-feira, 24 – Abertura oficial, às 18h30min, no palco principal. A partir das 20h inicia o cumprimento de tarefas, com a representação de cenas de novelas que marcaram época. Às 22h30min as equipes apresentarão paródias em homenagem ao Município, criadas a partir da música do filme Mudança de Hábito. A noite segue com rally para os gincaneiros.

Sábado, 25 – As atividades iniciam às 10h, com cumprimento de tarefas durante todo o dia. Às 19h as torcidas se apresentam na Rua de Eventos. Logo após, às 20h, inicia o desfile da Escolha do Gato, Gata, Gatinho e Gatinha da Gincana. Às 21h ocorrem as apresentações artísticas. A divulgação dos resultados dos vencedores da noite está prevista para depois das 22h. A noite segue com tarefas e enigma.

Domingo, 26 – Segue o cumprimento de tarefas durante todo o dia. Às 16h ocorre show surpresa, organizado pelas equipes em cumprimento à tarefa, numa homenagem aos 85 anos de Arroio do Meio. Logo após, às 17h, show especial com a banda EletroRádio. O momento mais esperado está previsto para às 18h, quando serão anunciados os grandes campeões desta edição.

Outras atrações

Durante todo o final de semana haverá mateada com a ervateira Natumate e Praça de Alimentação com food trucks, sob organização da Associação Arroio-meense de Amparo ao Idoso (AMAI), tendo parte da renda revertida para a entidade. A III Gincana Arroio do Meio é uma promoção da Administração Municipal Arroio do Meio, com organização da empresa Conte Comunicação e Marketing e divulgação da rádio Emoção FM 90.1, contratadas via processo licitatório. Mais informações pelo Facebook Gincana Arroio do Meio.

Mudanças no trânsito

A Rua de Eventos ficará fechada, tendo liberação parcial amanhã, pela manhã, para a Feira do Produtor. Também no sábado, a rua Dr. João Carlos Machado ficará fechada das 17h às 20h, na quadra da Praça – entre as lojas Oscar Barden e Léo Kist. CONTINUA NA PÁGINA 03

Por daiane