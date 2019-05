O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

O mês de maio tem sido cheio de compromissos na região para o Grupo de Danças Helmuth Kuhn. A agenda começou no dia 11 de maio, quando ocorreu a 3ª edição do Galeto promovido pelo grupo. O evento foi um sucesso, graças ao engajamento de integrantes, pais e comunidade, alcançando assim o seu objetivo.

Também no dia 11, a categoria Prost participou do encontro folclórico promovido pelo grupo Die Schwalben, em Venâncio Aires. O evento comemorou os 35 anos de fundação do grupo venâncio-airense, reunindo a comunidade local e mais 20 grupos visitantes.

No domingo dia 19, o Helmuth Kuhn levou teatro e dança com a Categoria Prost, para a União Comunitária em Picada Felipe Essig. A participação foi um convite da Prefeitura de Travesseiro. Na mesma data, na comunidade Evangélica São Caetano, ocorreu o Encontro da Família Suhre. A categoria Mirim dançou e encantou quem esteve participando da festa.

O Grupo de Danças Helmuth Kuhn completa, neste ano, seus 36 anos com uma história de boas lembranças, amizades e, principalmente, um legado que se mantém ano após ano. O Helmuth Kuhn integra o Núcleo Municipal de Cultura e é uma entidade ativa. A categoria Prost é a pioneira do grupo, desde 1983, divulgando a cultura alemã. Já, a categoria Mirim é composta pelos seus talentos promissores.

Por daiane