O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

O colaborador do jornal O Alto Taquari, o jornalista Alício de Assunção, iniciou na semana passada o roteiro de sua exposição fotográfica “Nos Trilhos do Rio Grande” em Bagé, na Galeria Edmundo Rodrigues, Palacete Pedro Osório, contando com o apoio da secretaria de Cultura e Turismo do município. A mostra contém 45 fotografias, que retratam estações, viadutos e túneis ferroviários do Estado. A iniciativa é resultado da viagem a bordo do trem turístico da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária e Rumo Logística, realizada em dezembro do ano passado por Assunção. “Foram cerca de 800 quilômetros percorridos por diversas ferrovias gaúchas, onde fotografamos a situação, principalmente das estações, algumas preservadas, outras abandonadas e destruídas. Muitas cidades se desenvolveram a partir das chegadas dos trens e acreditamos que, com essa exposição, estamos colaborando para a preservação da história do Estado”, comenta.

Assunção é filho de ferroviário e até os 14 anos de idade residiu em um recinto da antiga Viação Férrea em Santa Bárbara do Sul, sua cidade natal, onde também vendia pasteis para passageiros que circulavam nos trens entre Santa Maria e Marcelino Ramos.

Bageense, o desembargador do Estado, José Carlos Teixeira Giorgis destaca a importância da exposição. “Um resgate atual e inédito de uma história tão bonita e de muita importância para o desenvolvimento do Estado. Bagé sente-se privilegiada por receber essa amostra”.

A exposição itinerante prossegue paralelamente com a de Bagé nesta sexta-feira, na Feira do Livro em Muçum. Após, poderá ser conferida durante a Suinofest, em Encantado, e nas cidades de Santa Bárbara do Sul, Colinas, Cruz Alta, Rio Grande, Cacequi, Porto Alegre e Restinga Seca, entre outras.

Por daiane