Bocha

O Esperança de Rui Barbosa, clube que integra o Campeonato Regional de Bocha Noturno, teve partida na noite da última sexta-feira, quando jogou em sua cancha com a equipe de Imigrante. A partida terminou com placar de 3 x 0 para o Esperança, que soma sete vitórias e duas derrotas. O campeonato tem a participação de sete equipes com jogos individuais, em duplas e em trios, sempre nas noites das sextas-feiras, às 20h15min. Na primeira fase, jogam todos contra todos em turno e returno. O próximo compromisso do Esperança será nesta sexta-feira, dia 24, quando joga no bairro São Cristovão, em Lajeado, com o Cumpade’s Bar.

O torneio tem a participação do Esperança, Cumpade’s Bar e Bar do Maneco, de Lajeado, Roca Sales, Imigrante, Bom Retiro e Canudos do Vale. O Esperança é dirigido por Ronei Gabriel, Pebi Schnack e Nicolau Gallas.

Por daiane