O Alto Taquari - Cotidiano

Antes de ser divulgado o resultado final, a música tomou conta do palco com o show da banda Eletro Radio. O grupo colocou todos para dançar relembrando sucessos de pop e rock nacionais e internacionais. As equipes, já em expectativa para o grande final da gincana, se organizaram em frente e nas laterais do palco.

Após o show, foi a vez de anunciar os gincaneiros destaques de cada equipe, que subiram ao palco e receberam troféus e brindes. São eles: Gustavo Friedrich (Lost), Eduardo Ely Weizenmann (Vem Cô Chico), Cristiano Vitalino (Hashtag), Juninho Demiquei (Curê) e Bruno Arthur Schmitz (Schtena).

A premiação de Líder Destaque foi entregue à Rejane Piassini (Lost). Ela, que já foi líder por diversas vezes e gosta de estar envolvida dentro deste clima que as gincanas oferecem, conta que não esperava ter seu nome anunciado como destaque. “Amo gincana e um reconhecimento desses dá um gás a mais, aumenta a minha vontade de continuar me empenhando e me dedicando para ver a equipe sempre crescendo. Somos uma equipe nova e este título de Líder Destaque mostra que soubemos nos colocar perante à comissão e mostramos para que viemos”, declara Rejane.

