Municípios

A secretaria da Educação de Pouso Novo realiza sábado, dia 25, uma festa denominada de Dia da Família. A programação inicia às 13h30min, no Salão Paroquial, com a participação dos alunos da Escola de Picada Taquari, Escola Estadual e Emei Raio de Sol. Durante a tarde devem ocorrerá apresentações artísticas dos alunos e encenação de peça teatral “Pintores dos Sonhos”, finalizando com lanche. Pede-se para as famílias, que levem lanches para compartilhar com os participantes. Durante a programação haverá a presença de uma ervateira, que vai disponibilizar erva e água quente. Os participantes podem levar cuias, garrafas térmicas e cadeiras. Haverá transporte saindo da Sede às 12h30min, passando pelas comunidades.

Por daiane