O Alto Taquari - Cotidiano

Centenas de pessoas acompanharam o cumprimento de tarefas da III Gincana Arroio do Meio na Rua de Eventos na sexta-feira à noite. Numa das tarefas, os gincaneiros tiveram de reproduzir uma cena de novela, previamente definida e, em outra, uma cena do filme Mudança de Hábito, na qual o coral de freiras devia cantar parte da música original e, na parte mais animada, uma paródia homenageando Arroio do Meio e apresentando sua equipe.

A primeira equipe a subir ao palco principal foi a Vem Cô Chico, que representou uma cena da novela Laços de Família. Na sequência se apresentaram as equipes Schtena, com O Beijo do Vampiro; Lost, com Chocolate com Pimenta; Curê, com Caminho das Índias e Hashtag com Avenida Brasil. Destaque para a performance dos gincaneiros e a criatividade no preparo do cenário que compunha as cenas.

Na outra tarefa, os gincaneiros soltaram a voz ao reproduzirem a clássica cena do coral cantando no filme Mudança de Hábito. Na parte da música em que as equipes deviam se apresentar e homenagear os 85 anos de Arroio do Meio, referências às características marcantes da Pérola do Vale, a exemplo do Morro Gaúcho, a ponte de ferro, a hospitalidade e a alegria dos arroio-meenses, a cultura alemã, entre outros aspectos.

Na noite, as equipes ainda cumpriram uma tarefa rápida na Rua de Eventos e, no final, participaram do rally.

