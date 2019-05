O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

O clima de tensão e a expectativa para o anúncio da equipe vencedora da Gincana Arroio do Meio deixaram os líderes das finalistas com o semblante sério em cima do palco. A imagem só foi modificada com a revelação do primeiro colocado: Equipe Curê. A comemoração tomou conta dos integrantes vestidos de preto (os Almas Negras) em meio à multidão.

A Curê conquistou o bicampeonato no evento que teve, neste ano, a sua 3ª edição com o tema “Faz parte da nossa história”, alusivo aos 85 anos de Arroio do Meio. Ao todo, cinco equipes participaram, com as demais ficando na seguinte colocação: Scthena (2ª colocada), Vem Cô Chico (3ª), Hashtag (4ª) e Lost (5ª).

No encerramento, o Prefeito Klaus Werner Schnack agradeceu a participação da comunidade e das equipes, que garantiram o sucesso do evento. “Acreditamos na Gincana como um incentivo à formação de lideranças, que também vão utilizar essa experiência de trabalho em equipe nas nossas comunidades, fomentando nossas sedes esportivas e entidades sociais. É um investimento no presente e no futuro do Município. Nossa história mostra que sempre conquistamos avanços no nosso município trabalhando de forma coletiva e comunitária”, ressaltou Schnack.

A gincana envolveu a comunidade concentrando grande público na Rua de Eventos e no entorno da Praça Flores da Cunha no último fim de semana. As tarefas – 85 ao todo – já vinham sendo liberadas pelos organizadores desde o início do mês, mas foi nestes últimos três dias que a disputa tornou-se mais acirrada. As equipes receberam premiação, em dinheiro, conforme as colocações no ranking final. A promoção foi da Administração Municipal, Comunicação e Marketing e divulgação ao vivo pela Emoção FM 90.1, contratadas via processo licitatório. Parte da renda da Praça de Alimentação, montada para o evento, foi revertida para a Associação Arroio-meense de Amparo ao Idoso (AMAI). Continua nas páginas 02, 04 e 05.

Revisão de pontos

Durante esta semana, equipes procuraram a Comissão Organizadora (CO) da Gincana pedindo a recontagem dos pontos. Até o fechamento desta edição, a CO ainda não havia terminado os ajustes de recontagem.

