O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

As prendas do Rio Grande do Sul, lideradas pela 1ª Prenda Jéssica Thaís Herrera, do CTG Tropilha Farrapa, de Lajeado, estão realizando a ação social “Fios da Esperança”. O objetivo é mobilizar os tradicionalistas a doarem cabelos à Liga de Combate ao Câncer. Em apoio à campanha, as prendas da 24ª Região Tradicionalista, também desenvolveram uma ação, arrecadando lenços e livros.

O CTG Querência do Arroio do Meio mobilizou seus participantes e conseguiu arrecadar cerca de 100 livros e mais de 50 lenços. As doações foram entregues na terça-feira, dia 14, no CTG Pagos de São Rafael, na reunião mensal de patrões da 24ª RT.

Em outubro, as prendas do CTG Querência também fizeram uma campanha de doação de cabelos e, na ocasião, várias prendas participaram.

Por daiane