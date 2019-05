O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

No próximo dia 20 de maio, às 19h, na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o Círculo de Amigos de Boppard realiza a sua 1ª Reunião Semestral de 2019. “Diante do crescente interesse, da parte de jovens, de participar de uma viagem de intercâmbio à cidade de Boppard, na Alemanha, nos informamos junto a algumas pessoas ligadas ao Programa, sobre os requisitos que se exigem”, explicam Roque Bersch e Eneida Führ Kuhn, presidente e Vice do Círculo. Confira abaixo, entrevista:

AT – Quem pode se inscrever no programa?

RB – Todo jovem residente em Arroio do Meio, de 16 anos completos até 23 anos, a princípio é candidato, desde que esteja em dia com sua escolarização e outros eventuais compromissos da cidadania.

AT – Precisa ser descendente de imigrantes alemães?

RB – Nada disso! O que precisa, para ser admitido a disputar uma das nove vagas na Delegação, é comunicar-se razoavelmente em Alemão ou Inglês. Essa condição é verificada em entrevista com um professor.

AT – E quando se habilitam mais de nove candidatos?

RB – Uma Comissão Especial (CE), nomeada pelo Poder Executivo do Município, analisa documentos entregues pelos candidatos para fins de classificação: a participação deles em atividades comunitárias, o tempo de residência no Município, o envolvimento da família com a hospedagem e a programação dos jovens alemães quando são eles que vêm para cá. Por essa análise chega-se a uma classificação. A idade resolve os casos de empate.

AT – Professora Eneida, o que faz o Círculo de Amigos de Boppard e quem pode participar? Tem algum custo para os participantes?

EFK – Todos os cidadãos de Arroio do Meio maiores de 16 anos podem participar. Algumas pessoas se envolvem porque percebem que o Programa de Intercâmbio favorece a formação e abre perspectivas para os jovens de Arroio do Meio. Em outros casos, a família já participou do Intercâmbio, abrigando um visitante, ou mesmo com um jovem que já integrou uma Delegação; viram quanto é bom e útil e por isso querem ajudar a manter vivo o Programa, para outros jovens arroio-meenses. Ainda outras vêm conhecer o assunto ou vêm pelo interesse em, possivelmente, conseguir uma vaga em viagem futura; às vezes vêm os pais, pensando em seus filhos para daqui a alguns anos.

Quanto a custo, no ano passado decidiu-se cobrar uma contribuição simbólica, R$30,00 ao ano, mais para identificar os membros do Círculo do que para formar caixa. O recurso que entra é usado em pequenas despesas, por exemplo, uma lembrança para os visitantes, um mimo para o “Círculo de Amigos (Freundeskreis) de Arroio do Meio em Boppard, a confecção de um “banner” ou similar. A aplicação do dinheiro é levada ao conhecimento de todos.

AT – Quais são os critérios para uma família poder hospedar um(a) jovem de Boppard?

EFK – O Círculo faz a divulgação pela imprensa. Têm prioridade as famílias com jovens em idade aproximada a dos visitantes. É necessário que o jovem encontre na família um parceiro com quem se comunique quando está na casa, em Inglês ou em Alemão, e que tenha um ambiente amigo, simpático. O visitante vem, sabendo que fará parte da família, mas respeitado em sua cultura. Além de oferecer a hospedagem, a família o integra no lazer familiar ou em programa próprio, em fins de semana, sempre vendo com ele os interesses mútuos.

AT – O Intercâmbio é comandado pelo Círculo ou pelo Município?

EFK – É um programa oficial do Município, por convênio com o município alemão de Boppard. O Círculo criou a oportunidade do Intercâmbio, levou a ideia ao Município e auxiliou os poderes Executivo e Legislativo na implantação. O Município coordena diretamente todas as ações que envolvem o interesse público e a legalidade das ações, por exemplo, o acesso público, a seriedade e legalidade na seleção dos participantes, as despesas com transporte e com 50% do valor da viagem aérea e, também, as despesas com a programação oficial da delegação alemã nos anos em que ela nos visita. O Círculo atua no apoio ao Município em tudo que é possível: divulgação, sugestão de atividades, participação em ações a convite do Poder Executivo, mobilização da comunidade, de famílias, para a hospedagem e apoio e acompanhamento de atividades durante a visita da delegação visitante e outras ações.

Por daiane