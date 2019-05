Futebol

A Associação Recreativa São Caetano (Pituca) responsável pela organização da Copa Pituca de Minifutebol – Troféu Sicredi/Kalber Serigrafia/Marel Supermercados/Squina Modas e Loja Bruxellas, teve de cancelar, mais uma vez, a rodada que estava marcada para a última sexta-feira, devido a chuva que deixou o gramado sem condições de jogo. Nessa rodada seria realizada a decisão da categoria Feminino entre as equipes do Ki-Poder/Eletro Diesel Hirt x FF Capitão e mais quatro partidas, valendo pela fase semifinal das categorias Força Livre e Veteranos.

Os jogos desta rodada ficam para esta sexta-feira, dia 17, com exceção da partida da categoria Feminino, que terá sua decisão na noite de quinta-feira, dia 23. A rodada desta sexta-feira começa às 20h, com Amigos do Varella x Buffet Conte (Veteranos); às 20h50min, jogam Amigos do Nene Kortz/Posto Bela Vista x Arroio Gás (Veteranos); às 21h35min, Só Barulho x Racen (Força Livre) e às 22h20min, Contra Ordem x Virakopus/TransMar. Para esta rodada está suspenso o atleta Teta (Racen). Em caso de necessidade de nova transferência desta rodada, os jogos ficam automaticamente marcados para a noite de quinta-feira, dia 23.

Se os jogos desta sexta-feira ocorrem de forma normal, os organizadores do torneio comunicam que a rodada final fica agendada para quinta-feira, dia 23, quando às 20h, jogam pela decisão do Feminino, Ki-Poder Eletro/Diesel Hirtx FF Capitão; às 21 horas, decisão da categoria Veteranos e às 22 horas, partida final da Força Livre. A alteração, com a marcação de jogos para quinta-feira, dia 23, ocorre devido a realização da gincana que apresenta o cumprimento de tarefas na noite da sexta-feira, dia 24 de maio.

Por daiane