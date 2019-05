Futebol

A Associação Recreativa São Caetano (Pituca), responsável pela organização da Copa Pituca de Minifutebol – Troféu Sicredi/Kalber Serigrafia/Marel Supermercados/Squina Modas e Loja Bruxellas, agendou para noite desta sexta-feira, dia 31, a rodada com os jogos finais das três categorias. Os jogos iniciam às 20h, com a partida decisiva pela categoria Feminino entre Ki-Poder Eletro/Diesel Hirt x FF Capitão. Às 21h, jogam pela decisão da categoria Força Livre as equipes do Só Barulho e Virakopus/TransMar. A rodada será fechada às 22h, com a decisão da categoria Veteranos entre as equipes Buffet Conte x Arroio Gás. No final de cada partida ocorre a entrega da premiação.

O torneio, que enfrentou transtornos climáticos durante a sua realização e disciplinares na rodada semifinal, começou em janeiro com a participação de 12 equipes na categoria Força Livre Masculino, quatro equipes na categoria Feminino e sete equipes na categoria de Veteranos.

