Futebol

A 3ª Copa Integração de Futebol, que tem o apoio do Sicredi e a participação de clubes de Travesseiro, Nova Bréscia, Coqueiro Baixo e Relvado, realizou no domingo, dia 12, os jogos da 2ª rodada do carnê que haviam sido transferidas por ocasião de sua realização no dia 17 de março. A rodada foi disputada no campo do Guarani de Barra do Fão com apenas duas partidas. Uma que deveria ser realizada na parte da manhã entre Travesseirense e Relvado não aconteceu pela ausência do Relvado. Na parte da tarde teve Canarinho 4 x 1 Imigrante e Guarani 1 x 4 Caçadorense.

Após esta rodada restam jogos de mais duas rodadas que foram transferidas por causa da chuva no campo do Caçadorense e no São José de Coqueiro Baixo. Domingo, dia 19, teremos os jogos da 8ª rodada transferida anteriormente no campo do Caçadorense em Linha Caçador, onde jogam às 10h, São José de Coqueiro Baixo x Imigrante; às 14h, Canarinho x Juventus e às 16h, Caçadorense x Relvado. Travesseirense e Guarani folgam nesta rodada. A última rodada da fase de classificação será realizada dia 26, no São José de Coqueiro Baixo. O Relvado continua normalmente no torneio, mesmo causando WO na última rodada. O clube foi punido com perda de pontos na disciplina e multa de um salário.

Por daiane