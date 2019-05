Geral

O coordenador do Departamento de Trânsito de Arroio do Meio, Luís Fermino Freitas Soares, faz alguns contrapontos com relação às queixas de motoristas e transeuntes veiculadas em reportagem publicada em 3 de maio. Segundo ele, a sinalização nas vias urbanas do município respeita o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), legislação que também estabelece que as placas sobrepõem a pintura na pista (sinalização horizontal).

Mesmo assim, e com uma equipe reduzida de duas pessoas, revela que, em 2019, durante 90 dias úteis, foram repintados 26 quebra-molas, 66 faixas de segurança, feita a manutenção, instalação e substituição de 191 placas de regulamentação e advertência, colocadas 77 placas de nomes de ruas (algumas vandalizadas ou roubadas) e 23 de paradas de ônibus. Desde a implantação do estacionamento rotativo foram instaladas 151 placas. Luis destaca ainda que, para sinalização horizontal é preciso pelo menos dois dias de sol para a pintura com aplicação da tinta de metacrilato ficar destacada.

Salienta também, que a manutenção tem prolongado a vida da útil das placas para 15 anos. Mas reconhece que seriam necessárias pelo menos duas equipes para a demanda do departamento. Sobre roçadas e podas, afirma que são de responsabilidade do Departamento de Serviços Urbanos, porém, o setor de Trânsito faz um trabalho preventivo quando visualiza necessidades.

Por fim, comenta a respeito da necessidade contínua de motoristas e pedestres qualificarem sua educação de trânsito. Ele entende que algumas críticas têm pouco embasamento técnico, e às vezes, são até distorcidas, e as dimensiona como rasas, considerando que há situações muito mais graves ocorrendo, do que passar por cima de uma quebra-molas a 40km/h.

Por daiane