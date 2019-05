Bocha

O Campeonato Integração de Bocha Noturno realizou na sexta-feira, dia 10, os jogos da rodada de ida da fase semifinal. Em Linha Marinheira/Capitão, jogaram Bar Zanotelli e Brasinha, que terminou com vitória do Bar Zanotelli por 2 x 1 com parciais de 06×12, 12×03 e 12×07. Além da vitória, o Bar Zanotelli teve um saldo de oito bolas. Em Linha Bastos/Marques de Souza, se enfrentaram Cruzeiro e Forquetinha. A partida foi interrompida no decorrer do terceiro jogo quando estava 2 x 0 para o Cruzeiro com parciais de 12×00, 12×04. O terceiro jogo foi concluído em cancha neutra na noite de segunda-feira no Travesseirense terminando com vitória de Forquetinha por 12×10.

Nesta sexta-feira, dia 17, ocorre uma partida da volta em Alto Palmas/Capitão entre Brasinha e Bar Zanotelli. A partida em Forquetinha, entre Forquetinha x Cruzeiro será realizada dia 24. No final desta rodada serão conhecidos os dois finalistas do torneio. Os organizadores puniram, com quatro partidas de suspensão, o atleta Marcos Gisch e com duas partidas, Gustavo Gross, ambos do Cruzeiro.

Por daiane