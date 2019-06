O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Na reunião do Círculo de Amigos de Boppard, realizada na segunda-feira, dia, 20, com a participação ativa de 50 membros e famílias interessadas, foram avaliadas as últimas ações do Grupo em apoio à Administração, com vistas ao sucesso da visita da Delegação Municipal àquela cidade, entre 18 e 31 de julho.

Baseados na experiência acumulada desde o início do Programa de Intercâmbio, em 2013, os membros do Círculo entenderam que é hora de sugerir à Administração aperfeiçoamentos nos processos de recrutamento e seleção de candidatos às viagens de intercâmbio, especialmente no sentido de objetivar os critérios classificatórios, para que estes se tornem cada vez mais significativos e claros.

Ainda na mesma linha, foram ratificados alguns critérios – e outros, ajustados – quanto à hospedagem de jovens, por parte de famílias interessadas, quando da visita da delegação alemã à Arroio do Meio.

Participou da reunião o Prefeito, Klaus Schnack, que, além de prestigiar o movimento de intercâmbio, lembrou a possibilidade de as iniciativas semelhantes poderem ser pensadas e discutidas na comunidade, em outras frentes, estendendo as oportunidades a mais jovens arroio-meenses. Nesse sentido, as relações étnicas e de aproximação cultural com outros países do cenário internacional por certo oferecem alternativas.

O grupo coordenador do Círculo foi reeleito para um segundo período, com uma substituição, ficando constituído: DIRETORIA – Roque D. Bersch (presidente), Eneida F. Kuhn (vice-presidente), Carla R. Schroeder (secretária), João A. Kölzer (tesoureiro) e Berenice Kunst (2ª tesoureira.); CONSELHO – Dulci Zimmer, Euclides Scheid, Ingo Schwambach, Marciane Lohmann, Patrick Kalsing e Raquel Schwambach.

Último assunto da reunião, decidiu-se consultar a comunidade de Boppard sobre oportunidades para eventual passeio de um grupo espontâneo de arroio-meenses àquela cidade e arredores, a título de lazer e turismo, eventualmente no 1º semestre de 2020. Na próxima reunião semestral do Círculo, poderá haver novidades nesse sentido.

Por daiane