O Alto Taquari - Cotidiano

Integrando a programação da 17ª Semana Nacional dos Museus, a administração municipal de Arroio do Meio organizou um encontro para apresentar as atividades alusivas à data e também algumas das que estão sendo preparadas, para os 85 anos de emancipação, que ocorre em novembro. O evento ocorreu na Casa do Museu, na manhã da quarta-feira, dia 15 e reuniu autoridades municipais, os profissionais que atuam hoje na casa, ex-secretárias de Educação, representantes do Centro de Memória, Documentação e Pesquisa, da Univates, amigos do museu e imprensa.

Na abertura, conduzida pela secretária de Educação, Mara Betina Forneck, foi apresentado um vídeo relembrando a história da casa, que hoje abriga o museu, desde sua construção em 1918, quando serviu como consultório e residência do médico alemão Ernesto Von Heckel e sua família. Traçada a linha do tempo do prédio, foram relembrados momentos marcantes como a restauração realizada em 2018, com um investimento de R$50 mil do município. Lembrando o centenário da Casa do Museu, sua importância histórica e tudo o que ela já abrigou e que hoje ainda abriga, a secretária mostrou-se orgulhosa: “É uma casa muito viva. Abriga o Conselho Municipal de Educação, a Junta Militar, as oficinas que aqui se realizam, como as de cerâmica e de música. É uma casa que tem barulho, que tem movimento e ação. E há muitas coisas ainda para acontecer”.

O prefeito Klaus Schnack ressaltou o respeito que Arroio do Meio tem por sua história e a importância dela. “O município é uma grande família, que cuida do seu patrimônio público e histórico, ao mesmo tempo tendo a dinâmica de estimular o próprio turismo, atrativo em coisas simples, que são tão bem cuidadas que chamam a atenção”, completa. Schnack lembrou que os prédios e estruturas antigas, que fazem parte da cidade, agora começam a ser chamados de centro histórico.

Reedição do livro do município

Em comemoração aos 85 anos do município, a Univates fará uma reedição do livro Arroio do Meio: Entre Rios e Povos. A coordenadora do Laboratório de Arqueologia, Neli Galarce Machado falou sobre o trabalho que está sendo feito, que compreende análises e contextualizações de nível técnico, associadas a um trabalho que também requer muita sensibilidade. Ela salienta que não será uma simples reedição e que preencherão muitas lacunas, que ficaram nos últimos 10 anos, desde o lançamento da obra. “Apareceram coisas que serão incluídas, não só referentes à parte administrativa do município, mas à história cultural, social e o crescimento urbanístico”, adianta. As imagens do livro também passarão por revisão e receberão cor. O lançamento ocorrerá em novembro, dentro dos festejos de aniversário de Arroio do Meio.

10 mil itens catalogados

Outro ponto alto do encontro foi o anúncio da marca de 10 mil itens catalogados, que fazem parte do acervo do museu. A vice-prefeita, Eluise Hammes disse estar emocionada com este trabalho realizado na Casa. “O nosso município é comprometido com sua história e mostrar o amor pela cidade é preservá-la”, acrescenta.

Segundo Eluise, o acervo foi todo organizado e catalogado com orientação técnica e a próxima fase será a digitalização. “É motivo de muito orgulho e tudo é obra de um governo sensível para isso”, conclui.

Exposição especial

Para marcar a 17ª Semana Nacional dos Museus, o espaço trará uma exposição especial: Há 85 anos…A década de 1930 em Arroio do Meio. O objetivo é mostrar o município em seu contexto histórico a partir daquela década. Conforme a historiadora técnica da Casa do Museu, Elin Regina Westenhofen, a época não foi escolhida por acaso, pois foi berço de grandes marcos para Arroio do Meio, como a inauguração da Ponte de Ferro e a abertura das principais escolas.

Além da visitação aberta à comunidade, serão organizadas oficinas de educação para as escolas, com foco nos quartos e nonos anos do Ensino Fundamental. Esta atividade inicia na próxima semana.

