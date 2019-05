Futebol

O 6º Campeonato Municipal de Futebol de Campo promovido pelo Departamento de Esportes da Prefeitura de Capitão, realizou no domingo, dia 26, a primeira partida da final no campo do Sete, em Capitão, onde enfrentaram-se Sete x Inter de São Luiz. A partida terminou com placar de 1 x 1.

O Sete, comandado por Ganso e Jajá, começou a partida com ritmo acelerado. Aos poucos a equipe do Internacional, dirigido por Marcelo Martinelli (Marcelão) conseguiu equilibrar as ações da partida que terminou o primeiro tempo com placar de 0 x 0. No segundo tempo o Internacional largou na frente no marcador com gol marcado por Uriel Scheidt. O Sete reagiu e pressionou até chegar ao empate com gol marcado por Everton Vallerius.

A segunda partida da final será realizada domingo, dia 2 de junho, em São Luiz, com início às 15h. O Inter de São Luiz, por ter melhor campanha durante o torneio, tem a vantagem de jogar por dois empates. O Sete para chegar ao título, precisa vencer a partida de domingo.

Por daiane